14-Jähriger hängt sich an fahrende Straßenbahn in Potsdam

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat sich in Potsdam-Babelsberg an eine fahrende Straßenbahn gehängt und damit laut Polizei in Lebensgefahr begeben. Begleiter des Jugendlichen hätten die Aktion am Mittwochabend mit dem Handy filmen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Fahrer der Straßenbahn der Linie 99 bemerkte die Aktion und stoppte das Fahrzeug. Verletzte gab es laut Polizeiangaben nicht. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Er habe sich einen lebensgefährlichen Ort für die mutmaßliche Mutprobe ausgesucht.