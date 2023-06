Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) geht nach eigenen Angaben davon aus, dass beim Höhenpunkt einer Sternfahrt durch Berlin am Sonntag Zehntausende Menschen dabei sein werden. "Das sind Leute, die dem ADFC nahestehen oder einfach Spaß an einer Sternfahrt haben", sagte Pressesprecher Karl Grünberg am Donnerstag auf Anfrage von rbb|24. Bei schönem Wetter seien Teilnehmerzahlen zwischen 20.000 und 35.000 möglich, sagte er.



Mit der Aktion will der ADFC für die Rechte von Radfahrern demonstrieren. Gefordert wird unter anderem dafür, dass die Bundesregierung das Straßenverkehrsgesetz novelliert - sowie dass die Berliner Landesregierung das Mobilitätsgesetz praktisch anwende. "Wir machen Deutschland zum Fahrradland", heißt es im Aufruf dazu [berlin.adfc.de].

Ziel der Teilnehmenden ist der Große Stern in Mitte, zwischen und 14 und 16 Uhr ist dort eine Kundgebung geplant. Nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen Gemeinden Brandenburgs, in Sachsen oder Polen sind laut ADFC Startpunkte für die Sternfahrt geplant. Von Szczecin ist ab Samstagabend eine Nachttour geplant. Bereits seit Donnerstagmorgen ist eine Gruppe Radfahrer aus dem niedersächsischen Melle Richtung Berlin unterwegs.