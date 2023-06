Straftaten in der Stadt - So (un)gefährlich sind psychisch Kranke für Berlin

So 25.06.23 | 08:11 Uhr | Von Laura Kingston

Bild: dpa/Stefan Jaitner

Psychisch Kranke gehören schon immer ins Stadtbild. Die Diskussion über sie hat sich aber verändert, weil mehr über psychisch kranke Gewalttäter berichtet wird. Dabei sind psychisch Erkrankte nicht gefährlicher als Gesunde. Von Laura Kingston



Am Nachmittag des 3. Mai 2023 spielen Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Grundschule Neukölln auf dem Schulhof. Ein 29-jähriger Mann betritt den Schulhof und nähert sich den Kindern, sticht auf zwei Mädchen mit einem Messer ein. Sie schweben noch Tage danach in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Gewalttäter ist psychisch krank. Ein Vorfall, über den Medien in ganz Deutschland berichten.

Das Thema schlägt inzwischen auch politische Wellen: Die Berliner Senatorin für Inneres und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Iris Spranger (SPD), kündigte im Mai 2023 an, über die Prävention solcher Gewalttaten durch psychisch Erkrankte beraten zu wollen. Im Zuge dessen bezeichnete Spranger das Thema in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" als "eines der drängendsten Handlungsfelder". Spranger zufolge müssten Behörden bessere Netzwerke untereinander abstimmen, auch um "frühzeitige Gefahrenpotentiale" zu erkennen.

Krisendienst sieht Datenaustausch über psychisch Kranke kritisch

Thore Würger, Leiter des Berliner Krisendienstes Neukölln, sieht den Vorschlag kritisch. Im Gespräch mit rbb|24 sagt er dazu: "Wenn das Ziel ist, möglichst schnell zu screenen, wer aufgrund einer psychischen Grunderkrankung gefährlich werden könnte, dann wäre das natürlich effektiv. Es hat aber einen ganz komischen Beigeschmack. Wenn jemand ein Hilfsangebot annimmt, weil es ihm oder ihr schlecht geht und Sorge haben muss, dass ich mich an die Polizei wende und denen sage 'Sperrt den mal weg!' - das finde ich hochproblematisch." Wenn es jedoch bei der Vernetzung um eine Sensibilisierung der Rettungskräfte und Polizei gehe, sehe er das anders. Und eine solche Vernetzung finde auch schon statt - so gebe der Berliner Krisendienst Fortbildungen bei der Berliner Polizei im Umgang mit psychisch erkrankten Personen.



Wie verrückt ist die Stadt?

Wie viele solcher Vorfälle es in Berlin in den letzten Jahren gegeben hat, bei denen Straftäter eine psychische Erkrankung haben, ist nicht bekannt. Auf Nachfrage von rbb|24 sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei, man erhebe solche Zahlen nicht. Wie viele psychisch kranke Personen überhaupt in Berlin wohnen, kann nur geschätzt werden. Auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es: "Fast jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung." Die Zahl könnte in Berlin sogar ein bisschen höher sein. Es gibt diverse Studien, die nahelegen, dass das Risiko, psychisch zu erkranken, in Großstädten höher ist. Stadtmenschen haben laut einer Studie der Charité ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko für Schizophrenie; für Depressionen liegt es beim 1,4-fachen im Vergleich zu Landbewohnern.

Info zum Berliner Krisendienst Der Berliner Krisendienst ist ein Hilfsangebot für alle, denen es akut psychisch schlecht geht. Kostenlos können Betroffene rund um die Uhr unter der Telefonnummer 030 39063 und dem dazugehörigen Kürzel je nach Bezirk anrufen.

Psychisch Erkrankte sind nicht gefährlicher als Gesunde

Berliner kennen sie alle: die Geschichten über - salopp ausgedrückt - Verrückte in der U8. Schreiende Menschen in Fußgängerzonen und andere, die Selbstgespräche führen. Thore Würger vom Berliner Krisendienst ist sich sicher, dass solche Begegnungen den Eindruck, wie verrückt Berlin wirklich ist, verfälschen: "Die Leute, die schreiend mit Einkaufswagen durch die Stadt rennen, sind in den meisten Fällen einfach nicht gefährlich. Und die wenigen, die gefährlich werden, werden medial so eng begleitet, dass da ein falscher Eindruck entsteht." Statistisch gesehen stimme es zwar, dass psychiatrisch erkrankte Menschen eine höhere Wahrscheinlichkeit hätten, polizeilich auffällig zu sein, "aber zu sagen 'jemand, der schizophren ist, ist gefährlich', stimmt einfach nicht", so Würger. Es tue ihm leid, dass die mediale Aufmerksamkeit, die einzelne Fälle bekommen, generell für eine Stigmatisierung von psychisch Erkrankten sorge. "Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht generell gefährlicher als psychisch gesunde Menschen", heißt es auch von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN).

Zuständigkeit liegt bei den Bezirken

Sollte es aber dazu kommen, dass psychisch Kranke gewalttätig werden, liegt die Zuständigkeit für deren Unterbringung bei den Bezirksämtern in Berlin. Die Sozialpsychiatrischen Dienste (Spd) agieren in den verschiedenen Bezirken und bieten - ebenso wie der Berliner Krisendienst - Hilfe für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen an. Dabei gibt es den Unterschied, dass der Berliner Krisendienst nur agiert, wenn die Person am Telefon Hilfe benötigt. Die Spd agieren auch, wenn eine dritte Person, die offenbar psychisch krank ist, eine Gefahr darstellt. Die Sozialpsychiatrischen Dienste haben die Befugnis, Anträge zu stellen, um Menschen, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen, ohne deren Einwilligung in psychiatrische Behandlung zu schicken. Die Entscheidung darüber, ob der Betroffene dann in eine geschlossene Psychiatrie kommt, trifft das Amtsgericht.



Das kann die Polizei unternehmen

Oft wird in gefährlichen Situationen mit offenkundig psychisch Kranken auch die Polizei angerufen. "Aufgrund ihrer Eilzuständigkeit" kommt die Berliner Polizei nach eigenen Angaben auch mit diesen Menschen in Berührung. Wie die Beamten mit der betroffenen Person verfahren, richtet "sich immer am Einzelfall aus", so die Polizei auf Anfrage von rbb|24. Es könnten - sollte die Polizei etwa während eines Zwischenfalls in der Öffentlichkeit hinzugerufen werden - nach eigenen Angaben folgendes passieren:

Aushändigen von Hilfsangeboten an die betroffene Person beziehungsweise ihre Angehörigen

Aktivierung des Helfendennetzwerkes in Berlin durch Übermittlung personenbezogener Daten an die originär zuständigen Behörden (Soll die betroffene Person ausschließlich der Beratung zugeführt werden, ist ihr Einverständnis zur Weitergabe der personenbezogenen Daten erforderlich.)

Maßnahmen nach dem allgemeinen Gefahrenabwehrrecht am strengen Maßstab der Geeignetheit wie beispielsweise die Gefährderansprache gemäß § 18b ASOG Bln oder der Gewahrsam nach § 30 ASOG Bln

vorläufige behördliche Unterbringung auf der psychiatrischen Station eines Krankenhauses (§ 23 Abs. 2 PsychKG Bln)

Zu einer Behandlung kann (fast) niemand gezwungen werden

Allerdings ist eine Unterbringung gar nicht immer garantiert. Und in den allermeisten Fällen kann man niemanden dazu zwingen, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Das muss - wenn keine wirkliche Gefahr von dem Menschen ausgeht - jeder selbst entscheiden. Gut so, sagt Thore Würger vom Berliner Krisendienst: "Wenn jemand knalleverrückt durch die Weltgeschichte läuft und Drachen sieht, würden die meisten sagen: Ok, eine psychiatrische Behandlung würde Sinn ergeben. Aber ich hielte das für fatal, wenn es so einen Paradigmenwechsel gäbe zu: Wir müssen den Leuten nur doll genug die Behandlung aufdrängen, dann müssen wir auch keine Angst haben, dass die irgendwelche Leute erstechen." Aber: Wer Hilfe sucht und sich entscheidet, hat noch lange keine Garantie auf eine Behandlug in Psychiatrien. Laut Thore Würger fehlen Betten auf den psychiatrischen Stationen von Berliner Krankenhäusern. "Die Betten sind belegt. Die Leute liegen auf dem Flur, die werden weggeschickt. Psychiatrische Stationen in Krankenhäusern triagieren tagtäglich. Wenn du dahin gehst und sagst: Ich habe eine Krise, würde mich aber nicht umbringen - dann nehmen sie dich nicht auf."

Wie also kann man verhindern, dass Vorfälle wie der am 3. Mai 2023 an der Neuköllner Grundschule passieren? "Wir müssen uns genau die Fälle angucken. Wir müssen uns genau angucken, was da passiert ist. Wenn der Mensch in Behandlung war, wieso hat der behandelnde Arzt nicht festgestellt, dass der eigen- oder fremdgefährdend ist?", sagt Thore Würger vom Berliner Krisendienst. Es tue sich allerdings schon einiges - heutzutage seien die Menschen viel offener, über psychische Probleme zu reden und in Behandlung zu gehen als noch vor einigen Jahrzehnten.