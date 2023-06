Nach einem Brand in Berlin-Lichtenberg haben die Behörden in Berlin erneut eine Warnmeldung verschickt.



In der Nacht zu Mittwoch hatte es an mehreren Stellen gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, brannten im Bereich der Coppistraße/Albert-Hößler-Straße mehrere Fahrzeuge. Außerdem stand ein Recyclinghof an der Buchberger Straße in Flammen.