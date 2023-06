Bei einer Schlägerei im Berliner Sommerbad Pankow sind ein Jugendlicher und ein Wachmann verletzt worden. Zwei Gruppen waren zunächst so heftig in Streit geraten, dass Sicherheitsdienst und Polizei einschritten.

Der 16-Jährige erlitt Verletzungen an einem Arm sowie im Gesicht und wurde von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er ambulant behandelt wurde. Sein 14-jähriger Begleiter wurde nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen. Ein 39-jähriger Sicherheitsmitarbeiter klagte über Schmerzen im Oberkörper, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

Erst Anfang des Monats, am 4. Juni, sind bei einer Schlägerei im Sommerbad Pankow ein Jugendlicher und ein Wachmann verletzt worden.

Auch im vergangenen Sommer war es mehrfach in verschiedenen Berliner Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen Gruppen junger Männer und dem Wachpersonal gekommen. Die Polizei musste eingreifen. Das betraf etwa das Neuköllner Columbiabad, das Olympiabad in Charlottenburg und das Bad am Insulaner in Steglitz.

Rund 170 Wachleute von privaten Sicherheitsfirmen sind an heißen Wochenenden in den Berliner Freibädern im Einsatz. 1,5 Millionen Euro geben die Bäder dafür pro Jahr aus. Zudem sind in einigen Bädern Konfliktlotsen den Projekts "Bleib cool am Pool" unterwegs.