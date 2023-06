Wer sich am Mittwoch auf den Weg zu einem der vielen Gratis-Konzerte der "Fête de la Musique" in Berlin und Brandenburg macht, der sollte sich besser einen Regenschirm mitnehmen: Es kann immer mal wieder Schauer und Gewitter geben.



Am frühen Mittwochmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Berlin und die Stadt Brandenburg an der Havel vor schweren Gewittern. Diese zogen letztlich rasch nordostwärts ab.



Auch im weiteren Tagesverlauf kann es vereinzelt zu Unwettern kommen. Laut DWD treten im Tagesverlauf gebietsweise stürmische Böen, Starkregen und Hagel auf. Zum Nachmittag klingt das etwas ab, in östlichen Landesteilen bleibt ein geringes Gewitterrisiko bestehen. Im Süden Brandenburgs wird vor starker Wärmebelastung gewarnt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 bis 32 Grad.