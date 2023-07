Tatsächlich ist dies das Standardverfahren, wenn ein Auto im privaten Auftrag - also nicht im Auftrag von Polizei oder Ordnungsämtern - abgeschleppt wird: Bei der zentralen "Auskunfts- und Fahndungsstelle" der Polizei sind private Abschleppfirmen registriert. Diese können - müssen aber nicht - melden, welches Fahrzeug sie umgesetzt haben. Ruft dann ein Autohalter an, der sein Fahrzeug vermisst, kann ihm die Polizei den Namen der zuständigen Firma nennen.

Seine Geschichte beginnt in Spandau, am frühen Morgen des 1. Juni. Georgi Komitov lief zu seinem Auto, wie er erzählt. Doch da, wo sein Wagen stehen sollte, stand nichts mehr. "Mein erster Gedanke war: Das Auto wurde gestohlen." GPS habe der zehn Jahre alte Wagen nicht. Komitov wählte die 110, die Polizei checkte daraufhin sein Kennzeichen in einer Datenbank. Ergebnis: Sein Auto sei nicht gestohlen, sondern umgesetzt worden, erklärt man ihm, von der Yana GmbH, einer privaten Abschleppfirma. Hier sei die Nummer, da müsse er anrufen und alles Weitere klären.

Also habe er die Nummer gewählt, die ihm die Polizei gegeben hatte. Die Yana GmbH habe allerdings nur per WhatsApp kommunizieren wollen, und ihm dort eine Rechnung über 476 Euro geschickt. Die müsse er sofort bezahlen, erst dann erfahre er, wo sein Auto stehe.

Tatsächlich hatte Georgi Komitov sein Auto über Nacht auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt, also auf einem Privatgelände. "Das machen da aber viele so", sagt er im Gespräch mit dem rbb, "das hat nie jemanden gestört". Trotzdem habe er sich die Umsetzung nur so erklären können, dass sie vom Supermarkt beauftragt worden sei. Mit dem Marktleiter habe er das klären wollen, ihn aber so früh am Morgen nicht erreichen können.

Die Summe sei Komitov sehr hoch vorgekommen - im Internet habe er schließlich gelesen, dass private Abschleppfirmen üblicherweise eher 220 Euro fordern. Er habe geflucht, sagt er im Gespräch mit dem rbb, am Ende aber dennoch gezahlt. "Schließlich lief das über die Polizei, in die ich - bis dahin - großes Vertrauen hatte." Deswegen habe er das Geld überwiesen, obwohl er die Summe und die Whatsapp-Kommunikation der Firma merkwürdig fand.

Die Intensität, mit der die Firma ihr Unwesen getrieben hat, sei enorm gewesen, sagt Polizeisprecherin Anja Dierschke dem rbb. In wenigen Nächten, zwischen dem 1. und dem 8. Juni, habe die Yana GmbH in einem recht kleinen Radius, ausschließlich in Spandau, 58 Autos ohne Auftrag umgesetzt - und jedes Mal 476 Euro als Voraussetzung gefordert, dass sie den Standort nennt.

Die "Auskunfts- und Fahndungsstelle" der Polizei wird dabei unfreiwillig zum Helfer. Die Tatverdächtigen machten sich zunutze, dass diese Zentrale nicht überprüft, ob ein Auto überhaupt zurecht abgeschleppt wurde. "Das ist in dem Prozedere nicht enthalten", bestätigt Dierschke. "Bei unserer Vermittlung handelt es sich lediglich um eine gut gemeinte Serviceleistung, damit Autohalter ihr Fahrzeug schneller wiederfinden." Die Tatverdächtigen hätten da tatsächlich eine Lücke im System gefunden.

Kopf der Yana GmbH ist eine 36-jährige Frau, die nach bisherigen Erkenntnissen mit 5 Männern zusammenarbeitete. Sie wurden von der Polizei am 8. Juni auf frischer Tat, beim Umsetzen eines PKW, ertappt. Dass die Gruppe aufflog, hat sie sich wohl vor allem ihrer eigenen Dreistigkeit zuzuschreiben: Dass sie so viele Wagen in so kurzer Zeit in so kleinem Areal umsetzte, fiel auf. Außerdem schleppten sie auch viele Autos ab, die überhaupt nicht im Park- oder Halteverbot standen, berichtet die Polizei. Das habe dann auch angesichts der hohen Forderungen zu Misstrauen, Meldungen und der Verweigerung der Zahlungen geführt.