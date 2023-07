Neuer Erfolg im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg: In zwei Landkreisen sollen Sperrzonen aufgehoben werden. Erste Schutzzäune werden bereits ab Freitag abgebaut. An anderen Stellen ist man vorsichtiger.

Fast drei Jahre nach Ausbruch der Tierseuche ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) in großen Teilen Brandenburgs überwunden. Das teilte das Verbraucherschutzministerium in Brandenburg am Mittwoch mit.

In den Landkreisen Oder-Spree und Dahme-Spreewald soll in weiten Teilen die sogenannte Sperrzone 2 aufgehoben werden. Diese Zone gilt als ein von der Afrikanischen Schweinepest ASP infiziertes Gebiet.

Die Aufhebung der Sperrzone ist den Angaben zufolge von der EU-Kommission gebilligt worden und tritt am 20. Juli 2023 in Kraft. Einen Antrag für die Aufhebung hatte vor rund zwei Wochen das Land Brandenburg an die EU gestellt. Mit der Aufhebung gilt die ASP in diesen Gebieten offiziell als getilgt.