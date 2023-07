Fahrgäste der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) müssen auf den Linien RB33, RB37 und RB51 noch mindestens zwei Wochen lang mit mehr oder weniger großen Unannehmlichkeiten rechnen. Das Ersatzkonzept, das wegen defekter Züge in der Vorwoche in Kraft gesetzt wurde, werde bis "mindestens 30. Juli" greifen, sagte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Bahnunternehmen hatte Mitte vergangener Woche wegen Störungen an Klimaanlagen acht neue Züge auf den drei Strecken vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Kunden müssen seither Zugausfälle oder Ersatzverkehr in Kauf nehmen, zudem wurden ältere Züge reaktiviert.