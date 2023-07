toberg Mittwoch, 12.07.2023 | 22:07 Uhr

>"..als an Klimaanlagen in Regionalzügen überhaupt noch nicht zu denken gewesen ist.."

Das war vor 20 Jahren und länger her. Da hatten Autos auch nur selten ne Klima. Und: Die Sommer waren nicht so lange so heiß. 30 Grad Tage waren eher Seltenheit. 25 Grad waren der normale Durchschnitt. Und es gab weniger Fensterfläche für Sonneneinfall. Selbst die Busse vor 20 oder 30 Jahren waren keine rollenden Glaspaläste wie heute. Wer Sonne in Unmassen reinlässt, muss auch klimatisieren. Wie auch bei diesen modernen Bauten mit Glasfassaden.