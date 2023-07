Zulassungsbeschränkung - Berlin hat besonders viele NC-Studiengänge, Brandenburg besonders wenige

Di 04.07.23 | 10:41 Uhr

Bild: dpa/J.Kalaene

In Deutschland gibt es mehr Studienangebote, dafür aber weniger Studienbewerber. Dadurch sinkt die Zahl der zulassungsbeschränkten Studiengänge, so auch in Brandenburg. In Berlin geht der Trend eher in die andere Richtung.

Studienanfänger haben es in Berlin einem bundesweitem Trend zum Trotz weiterhin schwer, einen Studienplatz zu bekommen. An Berliner Hochschulen einer am Dienstag vorgestellten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) die meisten Studiengänge zulassungsbeschränkt.

Berlin liegt weit über dem Bundesdurchschnitt

61,2 Prozent der Studiengänge für das Wintersemester 2023/ 2024 haben demnach einen sogenannten Numerus clausus (NC), das sind deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, wo nur knapp 40 Prozent zulassungsbeschränkt sind. Im Vorjahr waren in Berlin 60,8 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt. In Brandenburg sind dagegen nur 21,3 Prozent der Studiengänge für das kommende Wintersemester zulassungsbeschränkt. Im Vorjahr waren es hingegen noch 25,7 Prozent. Berlin liegt damit auf dem zweiten und Brandenburg auf dem vorletzten Platz. Bundesweit geht der Trend nach unten - von 39,7 Prozent im Vorjahr auf 37,9 Prozent.

Ingenieurwissenschaften sind in Berlin im nächsten Wintersemester die Fächergruppe mit der höchsten NC-Quote (61,2 Prozent). Auch in den Sprach- und Kulturwissenschaften ist deutlich mehr als die Hälfte der Studienangebote (57,4 Prozent) zulassungsbeschränkt. In Brandenburg sind hingegen die Ingenieursstudiengänge eher selten zulassungsbeschränkt (15,7). Studienangebote in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften sind noch am häufigsten zulassungsbeschränkt (26,3 Prozent).

Mehr Angebot, weniger Interessierte

Dass die Anzahl der zulassungsbeschränkten Studiengänge insgesamt nach unten geht, liegt laut den Studienautoren daran, dass es immer mehr Studienangebote, aber dafür weniger Studierende gibt. Bei zulassungsfreien Angeboten reicht das Abitur oder im Fall von Masterstudiengängen der Bachelorabschluss, um sich einzuschreiben. Gibt es eine Zulassungsbeschränkung mit einem NC, dann hat die Uni eine Höchstzahl von Studierenden festgelegt. In dem Fall müssen sich Studieneinsteiger um einen Platz bewerben. Ausgewählt wird anhand von Noten, Testergebnissen oder Berufserfahrung. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ist eine gemeinsame Tochter der Bertelsmann-Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz der Bundesländer.

Sendung: Antenne Brandeneburg, 04.07.2023, 9:24 Uhr