Wer bei Twitter auf Profile oder Tweets zugreifen will, sollte ab sofort mitzählen, denn der Kurznachrichtendienst führt vorübergehend eine Beschränkung beim Lesen ein. Das betrifft nicht nur neue Nutzer.

"Sorry, aber du hast das Zugriffslimit erreicht" - diesen Hinweis haben am Samstag zahlreiche Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter erhalten, wenn sie ihren Feed aktualisieren wollten. Doch die vermeintlichen Störungen hängen mit einer Neuerung bei Twitter zusammen. Wie Chef Elon Musk am Samstagabend auf der Plattform schreibt, werde der Zugriff auf Tweets und Profile vorübergehend eingeschränkt [twitter.com].