"Genau wissen, wer da ist" - Berliner Bäderbetriebe prüfen personalisierten Einlass

Do 13.07.23 | 11:02 Uhr

picture alliance/dpa/A.Riedl

Wie sollen die Berlinern Bäder sicherer werden? Nach Ausschreitungen teils mit Verletzten diskutieren darüber momentan Politik, Polizei und die Bäderbetriebe. Zur Debatte steht inzwischen auch, den Einlass nicht mehr so frei zu gestalten.

Die Berliner Bäderbetriebe wollen prüfen, inwieweit eine personalisierte Zugangskontrolle möglich ist. Das sagte Matthias Oloew, Sprecher der Bäderbetriebe, am Donnerstag dem rbb. Die Bäderbetriebe wollten herausfinden, ob es möglich sei, den Zutritt "nicht mehr so frei zu gestalten, sondern dass wir genau wissen, wer da ist".



Oloew betonte im rbb, die Freibäder seien auch Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und müssten prinzipiell für alle Menschen "mit einer niedrigschwelligen Art und Weise" zugänglich sein. Dennoch müsse ein Weg gefunden werden, die Vorkommnisse einzudämmen. Hintergrund ist eine Debatte um die Sicherheit in Berliner Bädern. In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in Bädern gekommen. Die Bäderbetriebe hatten in Reaktion darauf und auf einen Brandbrief angekündigt, alle Sicherheitsmaßnahmen überprüfen zu wollen.

Wegner will Sicherheitsdienste stärken

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wollen sich am Donnerstagnachmittag zur Sicherheit in den Berliner Bädern äußern. Im ZDF-Morgenmagazin forderte Wegner mobile Wachen an den drei Bädern in den Bezirken Neukölln, Kreuzberg und Pankow. "Wir werden die Sicherheitsdienste stärken und ich glaube, wir müssen zu einem besseren Einlasssystem kommen", sagte Wegner. So müsse verhindert werden, dass etwa Straftäter und bereits mit einem Hausverbot belegte Besucher nicht in das Schwimmbad kommen. Einen grundsätzlichen Einsatz der Polizei in den Bädern lehnte Wegner erneut ab.



Die Polizei hatte bereits Ende Juni angekündigt, während des Sommers vor ausgewählten Bädern mit mobilen Wachen vor ausgewählten Bädern immer wieder sichtbar und ansprechbar zu sein. Zum Ferienstart am Mittwoch war sie vor dem Prinzenbad in Friedrichshain-Kreuzberg präsent.

Auch die Gewerkschaft der Polizei lehnt Überlegungen ab, wonach Beamte in Berliner Freibädern dauerhaft für Sicherheit sorgen sollen. Die Polizei habe schon viele andere Aufgaben, sagte Benjamin Jendro am Donnerstagmorgen im rbb24 Inforadio. Polizisten seien keine Bademeister. Stattdessen seien zuerst die Stadt und die Bäderbetriebe in der Pflicht, für Sicherheit zu sorgen.

Wegner warnt vor pauschalen Anschuldigungen

Der Berliner Bürgermeister Wegner warnte zugleich vor pauschalen Anschuldigungen gegen Migranten. In den drei Bädern sei der Anteil der Besucher mit Migrationshintergrund hoch, "die allerallermeisten" würden sich aber richtig verhalten. Eine "kleine Minderheit", die männlich sei, sorge für die Randale. Häufig seien die Ursache Langeweile und Perspektivlosigkeit - diesen jungen Menschen müssten Perspektiven gegeben werden, so Wegner. Hier müsse bei der Bildung angesetzt werden.

In Berliner Bädern kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen, vor allem von Jugendlichen und jungen Männern. Die Mitarbeiter des Columbiabads in Neukölln hatten Mitte Juni in einem Brandbrief auf unhaltbare Zustände hingewiesen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.07.2023, 11:00 Uhr