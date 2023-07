Das Columbiabad in Berlin-Neukölln bleibt zurzeit wegen Personalmangels geschlossen. Das teilte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) dem rbb am Dienstag mit. Grund ist demnach der hohe Krankenstand.

Die Berliner Polizei ist am Wochenende erneut zu Einsätzen in Sommerbäder gerufen worden. Das Columbiabad wurde geräumt, im Prinzenbad wurde ein 20-Jähriger ins Krankenhaus geprügelt. Das Bad in Neukölln blieb am Montag geschlossen.

Das Columbiabad in Neukölln wurde am frühen Sonntagabend zum wiederholten Mal frühzeitig geschlossen und geräumt. Grund sei eine Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Beschäftigten des Bades und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gewesen, hieß es am Montag von den Berliner Bäder-Betrieben (BBB).

Der Chef der Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, zeigte sich besorgt: "Die Menge der Vorfälle und das Verhalten einiger Badegäste stellen für unsere sehr engagierten Mitarbeitenden in den Bädern in der Summe eine extreme Belastung dar. Das ist auf Dauer so nicht tragbar." Nach solchen Vorfällen steige die Krankenquote stark an.