Thorsten T Berlin Freitag, 21.07.2023 | 07:43 Uhr

Da wo die Spätkaufs schon zu lautstarken Szene-Treffpunkten geworden sind wundere ich mich auch, da da nicht eingeschritten wird, das kann für Anwohner wirklich nervig sein. Aber es ist schon schön und ich glaube auch gut so, daß man sich auf dem Heimweg noch schnell ein relativ preiswertes Bier holen kann und dann vor die in aller Ruhe vor die Tür setzen kann und ein paar Worte wechseln. Schützt auch vor Überfällen, was mir auch schon so von einem Betreiber/Angestellten so erzählt wurde.