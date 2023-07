Unbekannte haben vom Gelände der Evangelischen Kirche in Berlin-Heinersdorf eine rund halbe Tonne schwere Kirchenglocke gestohlen. Die Glocke stammt aus dem Jahr 1513 und ist komplett aus Bronze, wie Gemeindepfarrerin Anne-Kathrin Finke rbb|24 am Sonntag sagte. "Die Glocke ist in den Wirren des Zweiten Weltkriegs beschädigt, durchschossen worden und stand seit 50 Jahren vor der Kirche in der Romain-Rolland-Straße im Freien. Das ist von der Gemeinde und mir ein sehr schmerzlich empfundener Verlust."