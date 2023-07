Klaus Rauschning steht vor seiner Wohnung, in der Ecke ein Mopp, neben ihm zwei Eimer, in die beständig Wasser tropft. Mit seinem Nachbarn witzelt er, ob sie beim nächsten Gewitter einen Schichtplan machen sollen, wer wann wischt und die vollen Eimer leert. Denn der Regen ist in ihr Mehrfamilienhaus in der Spandauer Sprengelstraße eingezogen – in Wände und Decken. Das Wasser kommt durch das offene Dach, durchs Treppenhaus hinab unter der Tür durch zu Rauschning in die Wohnung, wenn sie es nicht vorher aufwischen.