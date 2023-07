Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei ist durch ein herabstürzendes Fassadenteil getroffen und schwer verletzt worden.

Der Objektschützer war am Samstagabend gegen 18:15 Uhr auf dem Weg zu seinem Posten in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte, als sich das Teil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.