Wildtier-Ausbrüche in der Region: Nicht jede Raubkatze war am Ende keine

Die Löwin von Kleinmachnow hat sich am Ende vermutlich als ordinäres Wildschwein entpuppt. Es gab aber auch schon Exoten in der Region, die wirklich ausgerissen waren. Einer hatte es besonders schwer, sich zu verstecken. Von Simon Wenzel

Fast zwei Tage beschäftigte eine angebliche Löwin die Polizei in Berlin und Brandenburg, bevor sich Kleinmachnow als Sommer-Loch-Ness entpuppte und die Löwin als vermutliches Wildschwein identifiziert wurde. In der Region gab es aber tatsächlich schon außergewöhnliche Wildtiere auf Wanderschaft. Ein Rückblick:

Etwa 30 Stunden lang wurde in Berlin und Brandenburg nach einer Löwin gesucht, hunderte Polizisten waren im Einsatz. Am Freitag wurde Entwarnung gegeben. Das Tier sei höchstwahrscheinlich ein Wildschwein, sagen Experten.

Im Oktober 2001 verabschiedete sich ein Elefant kurzzeitig aus dem Zirkus Barelli: Vom Kurt-Schumacher-Platz ging Tonga nach Charlottenburg, zum Jakob-Kaiser-Platz. Dort fraß die Elefantendame entspannt vor sich hin, ehe sie sich in einen Lkw geleiten ließ. Besonders lange dauerte der Ausflug nicht, aber wo soll man sich als Elefant auch verstecken? Die Polizeiaktion wirkte dementsprechend auch deutlich entspannter als die schwer bewaffnete Löwinnen-Jagd in Kleinmachnow.

Etwas ernster war da die Lage 2002 in Potsdam. Tigerdame Dava entwischte am Morgen aus ihrem Zirkus und streifte im Babelsberger Park umher. Die Bevölkerung wurde - ähnlich wie am Donnerstag in Kleinmachnow - aufgefordert zu Hause zu bleiben. Schon nach anderthalb Stunden konnte das Tier aber mit einem Betäubungsschuss eingefangen und zurück in den Zirkus gebracht werden.