Onkel Uhu Sonntag, 02.07.2023 | 13:59 Uhr

Grundsätzlich habe ich Verständnis für die Maßnahmen. Was mich stört, ist, dass immer nur der normale Bürger betroffen ist. Was ist mit der Landwirtschaft, was ist mit der Industrie?? Die bekommen alles billiger und werden nicht beschränkt. Zudem leiden wir in diesem Jahr bislang nicht unter Niederschlagsmangel. Die Trockenperiode von Mitte Mai bis Mitte Juni mal ausgenommen, gab es genug Regen. Absolut im statistischen Mittel und regional auch darüber.