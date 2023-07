Helmut Krüger Potsdam Montag, 24.07.2023 | 09:10 Uhr

Gefahrenvorsorge muss immer Vorrang haben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Ich möchte im umgekehrten Falle nicht Diejenigen sehen, die dann von behördlicher Ignoranz gesprochen hätten.



Die Schwierigkeit besteht für mich darin, dass in einer Gesellschaft, die zunehmend von einer Aufwallung zur nächsten schreitet, bei so etwas Nüchternheit verbleibt, was nichts und rein garnichts mit Gleichgültigkeit zu tun hat und teilnahmsloser Beobachtung zu tun hat.



Insofern also mein Dank für die entsprechenden Aktivitäten und ausdrücklich kein Dank an spezifische Medien, deren Geschäft es ist, selbst auch kleinste Umstände mit riesigen Buchstaben aufzublasen und Hysterie zu schüren.



Wenn die Sache von VORNHEREIN vom Schwanz her aufgezogen worden wäre, wäre es allerdings besser gewesen. ;-