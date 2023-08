Das Bezahlen mit Münzen und Scheinen ist hierzulande noch immer Normalität - im internationalen Vergleich ist das Fehlen bargeldloser Optionen aber durchaus auffällig. Das zeigt eine Umfrage, die das Netzwerk Inter Nation unter ausländischen Studierenden und Arbeitnehmern in verschiedenen Ländern durchgeführt hat. In der Rubrik bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten belegt Deutschland dabei den letzten Platz: 53 von 53.

Mit dem Bezahlen ist es hier so eine Sache. Ausländische Arbeitskräfte, die selbst in den kleinsten Geschäften ihrer Heimatländer ganz selbstverständlich ihre EC-Karten zücken, stellen an deutschen Kassen häufig fest, dass sie ohne Bargeld nicht weit kommen.

Mit mehr als 12.000 Befragten ist die sogenannte "Expat Insider Studie" eine der größten Umfragen zum Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Sie gibt Einblicke in das Leben von Expats in 53 Ländern weltweit und bietet detaillierte Informationen zu ihrer Zufriedenheit mit der Lebensqualität, der Eingewöhnung, dem Arbeiten im Ausland sowie den persönlichen Finanzen.

Die Hauptgründe dafür liegen im zwischenmenschlichen Bereich, das Ankommen in der deutschen Gesellschaft empfinden viele Befragte als schwer. Fast jeder Dritte gab an, sich etwa aufgrund fehlender sozialer Kontakte oder dem Umgang mit Deutschen unwohl zu fühlen. Zudem nimmt ein Großteil der Befragten die deutsche Bevölkerung als unfreundlich wahr: Die Deutschen rangieren laut Befragung unter den fünf unfreundlichsten heimischen Bevölkerungen.

Nach Angaben von Inter Nations arbeitet ein großer Anteil der Befragten in Deutschland in den Bereichen IT (18 Prozent), Industrie (zehn Prozent) und Finanzwesen (sieben Prozent). Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern beträgt unter den Befragten ungefähr 50:50, die meisten Expats kommen aus den USA (zehn Prozent), Großbritannien (zehn Prozent) und Indien (neun Prozent). Im Schnitt waren die Befragten 42 Jahre alt.

Den vorliegenden Ergebnissen zufolge war es für Expats in Deutschland besonders schwer, Freunde zu finden. Jede dritte Arbeitskraft aus dem Ausland gab an, keine Freunde und kein Umfeld gefunden zu haben, das sie um Hilfe bitten könnte - die Quote liegt zwölf Prozent höher als der Durchschnitt. In dieser Rubrik hatte die Bundesrepublik laut Inter Nations schon in den Umfragen vergangener Jahre unterdurchschnittlich abgeschnitten.

Der Experte für interkulturelle Kommunikation, Alexander Reeb, sagte in einem Interview der ARD-Infonacht, man müsse sich damit auseinandersetzen, dass es Deutschland eher eine sachorientierte Kultur gebe. Viele Menschen, die zum Arbeiten vorübergehend in die Bundesrepublik ziehen würden, kämen aus kollektivistischen Kulturen, in denen der soziale Miteinander durch Familie oder Freunde einen höheren Stellenwert habe - diese kulturellen Unterschiede machten sich auch im Arbeitskontext bemerkbar.

Ebenfalls negativ ins Gewicht fallen laut Umfrage frustrierende Erfahrungen von Expats mit der deutschen Bürokratie. Komplizierte Verfahren und umständliche Regelungen erschweren vielen das Leben in Deutschland.

Auch der angespannte Wohnungsmarkt stellt ausländische Arbeitnehmer vor Probleme, 58 Prozent der Befragten haben laut Umfrage Schwierigkeiten eine Unterkunft zu finden, 27 Prozentpunkte mehr als der weltweite Durchschnitt.