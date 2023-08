Nach einer Blockade am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) fordert die Bundespolizei für ihren Einsatz insgesamt 1.060 Euro von Klimaaktivisten.



Wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Freitag mitteilte, richtet sich die Forderung in unterschiedlicher Höhe gegen sechs Personen. Die Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation sollen an der Aktion am 24. November 2022 beteiligt gewesen sein.

Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet. Vier Fälle befänden sich in der Vollstreckung, so die Sprecherin weiter. Zwei Aktivisten hätten jedoch Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt.