Aktivisten unbefugt auf Gelände - Flughafen BER will nach Klima-Protest Sicherheitskonzept verbessern

Fr 25.11.22 | 09:03 Uhr

Rainer Keuenhof Audio: rbb24 Inforadio | 25.11.2022 | Hannes Hönemann | Bild: Rainer Keuenhof

Der Flughafen BER hat am Donnerstag den Flugbetrieb wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" einstellen müssen. Nun soll das Sicherheitskonzept verbessert werden. Kritik am Protest kommt aus allen Richtungen.



Nachdem es Aktivisten der "Letzten Generation" am Donnerstagabend gelang, den Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) für einige Stunden lahmzulegen, will die Flughafengesellschaft das Sicherheitskonzept verbessern. Das sagte Flughafensprecher Hannes Hönemann am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio. "Wir denken da zusammen mit der Polizei nach, die auch die Aufgabe hat, die Flugbetriebsflächen mit zu sichern", konkretisierte der Sprecher. Sollte es Möglichkeiten geben, den Zaun um das Betriebsgelände noch stabiler zu machen, "dann werden wir das selbstverständlich machen", so Hönemann. Schließlich sei das Vorgehen der Klimademonstranten "hochgefährlich und hochriskant" gewesen.



Die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei bewertete Hönemann positiv. In den anderthalb Stunden, die die Aktion gedauert hat, habe kontrolliert werden müssen, ob auch alles sicher sei. Das habe sehr gut geklappt.

Aktion wurde live auf Twitter gestreamt

Nach Angaben der Bundespolizei hatten sich zwei Gruppen am Donnerstagnachmittag Zugang zum Flughafengelände des BER verschafft. Einige Menschen hätten sich am Boden festgeklebt. Die "Letzte Generation" teilte mit, dass einige Aktivisten mit Fahrrädern über das Gelände gefahren seien. Die Aktion wurde live auf Twitter gestreamt. Der Berliner Flughafen stoppte vorübergehend den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen. Fünf Starts mussten nach ersten Angaben wegen der Aktion gestrichen werden, davon waren dem Flughafen zufolge 750 Passagiere betroffen. Erst nach eineinhalb Stunden konnten die beiden Start- und Landebahnen des BER gegen 18:20 Uhr wieder freigegeben werden. Nach der Aktion nahm die Polizei mehrere Menschen in Gewahrsam. Gegen die Klimaaktivisten werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erstattet, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg am Abend mit. Nähere Angaben zur Zahl der Festgenommenen werden für Freitag erwartet.



Flughafen-Blockade laut Faeser "absolut inakzeptabel"

Die Aktion der Klima-Demonstranten ist parteiübergreifend kritisiert worden. Den Flughafen zu blockieren sei "eine erneute Eskalation und absolut inakzeptabel", schrieb etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei Twitter. "Diese Aktionen zerstören wichtige gesellschaftliche Akzeptanz für den Kampf gegen den Klimawandel", so Faeser weiter. Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) bezeichnete die Aktion als "gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr". Es würde sich "um eine schwere Straftat" handeln, "die im schlimmsten Fall sogar Menschenleben gefährdet. Das ist durch nichts zu rechtfertigen." Er nannte die Aktivisten Kriminelle. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), forderte "konsequente Strafen" für die Störung des Flugbetriebs. Sie sah mit der Beeinträchtigung des Flugverkehrs "eine weitere rote Linie" überschritten. Flughäfen seien "keine Bühne für politische Aktionen", erklärte Lindholz, weil dort "sehr schnell Menschenleben in Gefahr kommen" könnten.

Das Demonstrationsrecht sei zwar ein Grundrecht, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), die Aktionen würden aber immer skrupelloser. Der Berliner FDP-Chef Sebastian Czaja sprach von "Klima-Kriminellen". AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla forderte den Verfassungsschutz auf, im Fall der "Letzten Generation" aktiv zu werden. Nicht Meinungen, sondern Handlungen müssten für dessen Bewertung maßgeblich sein. "Die Sicherung kritischer Infrastruktur muss dabei oberste Priorität haben", sagte Chrupalla. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte in den ARD-"Tagesthemen", es handele sich "ganz klar" um Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass "ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr" stattgefunden habe.

Aktivisten wollen auf Folgen des Klimawandels aufmerksam machen

Die Aktivisten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Berliner Straßenverkehr blockiert. In der Hamburger Elbphilharmonie klebten sie sich zuletzt an einem Dirigentenpult fest. Auch das im Potsdamer Museum Barberini ausgestellte Gemälde des Malers Claude Monet wurde bereits von Unterstützern der Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation"attackiert. Zwei Mitglieder der Klima-Protestgruppe hatten auch das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte bestiegen und dort ein Transparent entrollt. Ihr Ziel ist es, öffentliche Aufmerksamkeit auf die Folgen des Klimawandels zu lenken und Politiker zum Handeln aufzufordern.

