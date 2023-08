Die Versorgung von Frühgeborenen unter 1.250 Gramm Geburtsgewicht an Brandenburger Krankenhäusern könnte ab kommenden Jahr vorbei sein. Denn ab 2024 müssen die Kliniken mindestens 25 Fälle jährlich vorweisen, um diese Frühgeborenen weiter versorgen zu dürfen. Entschieden wurde das vom dem Gemeinsamen Bundesausschuss von Krankenhäusern, Ärzten und Kassen (GB-A).



Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) sagte am Mittwoch rbb|24 Brandenburg aktuell, dass dann die drei Perinatalzentren der Stufe 1 in Potsdam, Cottbus und Brandenburg an der Havel gefährdet seien, weil sie diese Zahl eventuell nicht erreichen. Die Station in Frankfurt (Oder) dürfe schon jetzt nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Landesgesundheitsministeriums solche Fälle behandeln.