Die Löwin von Kleinmachnow hat sich am Ende vermutlich als ordinäres Wildschwein entpuppt. Es gab aber auch schon Exoten in der Region, die wirklich ausgerissen waren. Einer hatte es besonders schwer, sich zu verstecken. Von Simon Wenzel

Wildtier-Ausbrüche in der Region: Nicht jede Raubkatze war am Ende keine

Laut Wildtierexperte Derk Ehlert von der Berliner Senatsverwaltung handelt es sich auf dem Video wohl um das australische Beuteltier. "Tatsächlich sieht es in diesem Fall wirklich nach einem Känguru aus", so Ehlert gegenüber dem rbb. Er tippe auf ein Rotnacken-Wallaby (Bennett-Känguru), diese seien etwas kleiner.

Etwa 30 Stunden lang wurde in Kleinmachnow nach einer Löwin gesucht, hunderte Polizisten waren im Einsatz, weltweit wurde berichtet. Am Ende soll das Raubtier ein Wildschwein gewesen sein. John Hennig rekonstruiert die Suche nach einem Phantom.

Diese Art von Tieren seien natürlich nicht in Deutschland heimisch, aber man dürfe sie hierzulande halten. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern sollen sie vorkommen - und von dort auch schon mal ausbüxen, so der Wildtier-Spezialist.

Das auf dem Video forthüpfende Känguru scheine laut Ehlerts Sicht bereits schon eine Weile in Freiheit zu leben. Denn Tiere, die erst kürzlich ausgerissen seien, hätten weniger Scheu vor Menschen. Bereits im November 2014 war ein Bennett-Känguru in Werder an der Havel seinem Besitzer davongehopst. Das Tier starb nach sieben Wochen in Freiheit unter ungeklärten Umständen.



Laut Ehlert habe das nun gesichtete Tier habe in der deutschen Wildbahn sogar eine Chance, zu überleben - aber nur falls der Winter nicht zu kalt werde.