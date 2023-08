realistics zweiter Versuch Samstag, 05.08.2023 | 12:49 Uhr

Ich hatte Ihren Beitrag insofern gelobt, dass ich diesen besser finde, als die "Wasserstandsmeldungen" aus der gleichen Redaktion zu gewissen Themen und angemahnt, auf Wasserstandsmeldungen, egal zu welchem Thema, zu verzichtenm.

Der Beitrag war ein mutiger Versuch, mal Einblick in die leeren Redaktionen/-arbeitsplätze etc.zu geben- Nur wünschte ich mir in der Nachrichten armen Zeit mehr sinnvolle Beiträge über die "Perlen" des wahren Lebens in der Region BER-Bbg und auch mal über den Tellerrand hinausguckend. So vermisse ich Beiträge, über die toughe Eiscafe-Besitzerinnen, die häufig in wunderschönen, aber kaum besuchten Altstadt-Perlen der Mark ihr Geschäft am Laufen halten. Oder darüber, wie es "mit dem Oder kieken" in Schwedt weitergeht. Die stationären Cafes haben geschlossen 'Wr haben Urlaub' oder sind aufgegeben worden, und - was ist aus dem einfachen, aber herzlichen Cafe an der Brücke geworden? Schwedt ist eine grüne Stadt. Das Brücken-Cafe war oder ist (?) Klasse!