So 16.07.23 | 11:22 Uhr

Mehr als jeder fünfte Deutsche kann es sich nicht leisten, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Das zeigen Zahlen des EU-Statistikamtes (Eurostat), die die Linksfraktion im Bundestag erfragt hat. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland [ rnd.de ] darüber berichtet.

Die Corona-Folgen werden zunehmend sichtbar: Noch nie gab es soviel Armut in Deutschland wie zur Zeit. In Berlin ist fast jeder Fünfte betroffen, im Speckgürtel um die Hauptstadt sieht es besser aus. Von Sigrid Hoff

Armut in Deutschland auf Rekordniveau

Am häufigsten trifft es laut Statistik Alleinerziehende: Von ihnen sind 42 Prozent nicht in der Lage, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Haushalte mit Kindern sind demnach generell häufiger betroffen (23,4 Prozent) als solche ohne Kinder (20,7 Prozent).

Oft fehle auch Rentnerinnen und Rentnern das Geld zum Verreisen. Von ihnen konnten sich laut Eurostat im vergangenen Jahr 28,7 Prozent keine Woche Urlaub leisten. Im Jahr zuvor waren es 27,3 Prozent.