Rund fünf Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Taxifahrer im Berliner Grunewald ist ein 24 Jahre alter Mann wegen Mordes und Raub mit Todesfolge verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verhängte am Freitag eine Haftstrafe von 14 Jahren. Zugleich ordnete es die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Das Gericht ging davon aus, dass der 24-Jährige zur Tatzeit wegen einer schizophrenen Erkrankung vermindert schuldfähig war und weiterhin eine Gefahr von ihm ausgeht. Es folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.



Nach Überzeugung des Gerichts hat der Mann den Taxifahrer am 6. April angegriffen. Er war an deem Tag in das Taxi des 49 Jahre alten Fahrers gestiegen und ließ sich zunächst nach Berlin-Wilmersdorf fahren. Danach attackierte er den Fahrer mit einem Messer, um an dessen Geld zu kommen. Letztlich soll er zehn Euro geraubt haben, wie die Staatsanwaltschaft bei der Anklage-Erhebung mitteilte. Der attackierte zweifache Vater starb wenig später in einem Krankenhaus.



Der Täter war noch am Tattag in Schleswig-Holstein gefasst worden. Gegen ihn lag auch ein Haftbefehl aus Belgien vor. Dort soll er zwei Tage vor dem Angriff in Berlin seine 53 Jahre alte Freundin getötet haben.