Was bei Untervermietung in Berlin zu beachten ist

Tausende Zimmer und Wohnungen werden in Berlin monatlich zur Untermiete angeboten. Was zum Rauswurf des Untermieters führen kann und wie viel Geld für die Untermiete verlangt werden darf - Antworten auf einige Fragen.

Untermieter sitzen oft in der Zwickmühle. Sie brauchen dringend eine Wohnung und mieten deshalb überteuerte Zimmer oder Wohnungen. Wenn die Untermiete allerdings nicht genehmigt ist, können auch sie darunter leiden. Was zu beachten ist.

Anders würde es aussehen, wenn der Mieter seine ganze Wohnung untervermieten wollen würde, so Happ. Dem müsse der Vermieter nicht zwangsläufig zustimmen . "Das heißt, da kann der Vermieter einfach sagen: "Nein mach' ich nicht" und dann ist das so."

"Der erste Fall ist der, dass der Mieter nach Abschluss des Mietverhältnisses ein Bedürfnis hat, einen Teil der Wohnung neu zu vermieten oder unterzuvermieten", so Happ. Das treffe zum Beispiel auf Paare zu, die sich trennen, dann auseinanderziehen und eine Person sich die Wohnung nicht mehr alleine leisten kann. Dann hätte die verbleibende Person ein klar wirtschaftliches Bedürfnis, einen Teil der Wohnung unterzuvermieten, erklärt Happ. "In dem Fall hat er einen Anspruch darauf, dass der Vermieter einer Untervermietung von einem Teil der Wohnung zustimmt." Das ist beispielsweise auch der Fall, wenn der Hauptmieter für einen Job in eine andere Stadt geht, ein Zimmer behält und ein anderes Zimmer seiner Wohnung untervermieten will.

Wenn ein Mieter ein Zimmer seiner Wohnung oder gleich die ganze Wohnung untervermieten möchte, dann muss das mit dem Vermieter abgesprochen sein. Wird es nicht mit dem Vermieter abgesprochen und dieser bemerkt das, dann kann er dem Mieter kündigen . In diesem Fall fliegen logischerweise auch die zu dem Zeitpunkt in der Wohnung wohnenden Untermieterinnen und Untermieter aus der Wohnung.

Oft werden Zimmer und Wohnungen sehr teuer zur Untermiete angeboten. Woher weiß ich als Untermieterin oder Untermieter, ob ich zu viel zahle?

Wenn ein leeres Zimmer oder eine leere Wohnung untervermietet wird, dann gilt die Mietpreisbremse. Das sagt Wibke Werner vom Berliner Mieterverein. "Das heißt, die Untermiete darf nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen." Als Untermieterin oder Untermieter kann ich mich also informieren, wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist und die mit meiner Untermiete vergleichen.

Bei vollständig möblierten Wohnungen gilt auch die Mietpreisbremse. Allerdings kann es in dem Fall sein, dass der Untermieter einen Möblierungszuschlag zahlen muss. Also einen monatlichen Abschlag für die Nutzung der Möbel. Je nach Wohnung und Möblierung, kann das richtig ins Geld gehen.

Anders sei das bei möblierten Zimmern, so Werner. "Die Mietpreisbremse gilt nicht, wenn der Hauptmieter weiterhin in der Wohnung wohnt und ein möbliertes Zimmer untervermietet." Außerdem greift die Mietpreisbremse bei vorübergehendem Gebrauch nicht. Wenn ein Mieter also für zwei Wochen in den Urlaub geht und in der Zeit sein Zimmer untervermieten möchte, gilt die Mietpreisbremse nicht.