Razzien am frühen Dienstagmorgen: Die Polizei setzt bundesweit ein Verbot der Neonazi-Gruppe "Hammerskins" durch, auch in Berlin und Brandenburg. Die Gruppe richtet sich laut Bundesinnenministerium gegen die Verfassung.

Die Polizei geht seit dem frühen Dienstagmorgen bundesweit gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor - darunter auch in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums richtet sich die Aktion gegen die Neonazi-Gruppierung "Hammerskins Deutschland".

Im Visier der Fahnder stehen demnach 28 Objekte in insgesamt zehn Bundesländern. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, sind in Berlin zwei Wohnungen im Bezirk Lichtenberg betroffen. Demnach sind dort insgesamt 25 Beamte im Einsatz. In Brandenburg werden laut Polizei zwei Objekte in Ostprignitz-Ruppin und je eines im Havelland und im Barnim durchsucht. Dabei seien etwa 60 Einsatzkräfte vom Landeskriminalamt, der Bereitschaftspolizei und des Staatsschutzes im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdam.