Maria Sonntag, 24.09.2023 | 17:37 Uhr

>Hauptproblem sind in den Augen der Sportler PS-starke Mietboote, für die kein Führerschein erforderlich ist.

Regeln auf Wasserstraßen würden daher oft missachtet.

Die Folgen seien insbesondere an Wochenenden zahlreiche kreuz und quer fahrende Boote und mangelnde Rücksichtnahme.

Manche Hobbykapitäne seien eher mit Grillen und teils auch Alkoholtrinken beschäftigt.

Die Protestierenden fordern unter anderem, dass die PS-Grenze für Führerscheinfreiheit abgesenkt wird. <



Darum geht es, nicht um das Beschweren aus Jux. Es wurde die Führerscheinpflicht 'abgeschafft' (die bis dahin aus guten Gründen bestand!), die Leute auf den Schiffen kennen keinerlei Wassserstraßenregeln und überschätzen sich oft - seitdem gibt es diese unregulierten und chaotischen Zustände. Die Party-, Bier- und Floßboote sind kommerzielle Angebote. In deren wirtschaftlichen Interesse wurden die PS-Grenzen so weit verändert. Zum Schaden der Allgemeinheit.