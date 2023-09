Brandenburg steuert auf einen Hebammenmangel zu. Rund ein Drittel der etwa 600 im Bundesland beruflich aktiven Geburtshelferinnen werde in den kommenden zehn Jahren das Rentenalter erreichen, hieß es am Montag in Potsdam bei der Vorstellung eines Gutachtens zur Versorgung mit Hebammen. Dieses hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, die Zahlen deuteten darauf hin, dass das Bundesland in einiger Zeit bei der Versorgung mit Hebammen in Schwierigkeiten kommen könnte. Qualität der Versorgung und Erreichbarkeit der Geburtshilfeeinrichtungen stünden vor allem in den von Berlin entfernteren Regionen in einem Spannungsverhältnis. Dennoch seien die Wünsche und das Wahlrecht werdender Eltern "selbstverständlich zu berücksichtigen".

Zuvor war laut Gutachten die Zahl der Hebammen in Brandenburg deutlich gestiegen. Seit 2010 habe die Zahl der freiberuflich tätigen Hebammen um rund 20 Prozent auf gut 500 im Jahr 2021 zugenommen. Die Zahl der angestellt tätigen Hebammen sei von 2010 bis 2020 um gut 40 Prozent auf rund 250 gestiegen.

Die meisten aktuell in Brandenburg tätigen Hebammen hätten ihr Examen außerhalb von Brandenburg gemacht, hieß es. Rund 23 Prozent hätten ihre Qualifikationen in der Mark, rund 29 Prozent in Berlin und jeweils rund zwölf Prozent in Sachsen und Sachsen-Anhalt erworben.