Regelmäßig wirbt die Bildungsstätte für den Justizvollzug in Brandenburg an der Havel um Auszubildende. Dabei geht es auch darum, das Image von Justizvollzugsanstalten gerade zu rücken: weg vom Wegschließen, hin zum Resozialisieren. Von Andreas B. Hewel

Karolin Richter hat sie gerade in eine Übungszelle im Ausbildungszentrum in Brandenburg an der Havel geführt. Hier erklärt sie ihnen das Einsatzgruppentraining. Dafür muss jemand einen Inhaftierten spielen, der randaliert. Und diese Rolle übernimmt Richter eben gern. "Da kann man sich so richtig austoben", gesteht sie der Besuchergruppe. "Man kann voll gegen das Schild treten." Das trainiert die Abläufe bei einer Eskalation. Ein paar blaue Flecken bei solch einer Übung nimmt sie in Kauf.

In der Realität aber hat Karolin Richter so eine Situation noch nicht erlebt. Seit einem Jahr ist sie Anwärterin für den Justizvollzug. Eine Bekannte hatte sie auf den Beruf aufmerksam gemacht. Bis dahin hatte Richter in einer Apotheke gearbeitet. Da aber sah sie kein Weiterkommen für sich. Kurz noch hatte sie mit der Polizei geliebäugelt, sich dann aber für den Justizvollzug entschieden. Am meisten überrascht hat sie, dass es in den Vollzugsanstalten lange nicht so raubeinig zugeht, wie man vermuten könnte.

"Es ist viel menschlicher, als es so dargestellt wird", erklärt sie. "Gerade wenn man in Deutschland nur diese amerikanischen Gefängnisfilme kennt. Da ist teilweise alles sehr verroht mit viel Bandenkriminalität und andauern wird ausgebrochen. Hier ist es viel humaner. Hier geht es an oberster Stelle um die Resozialisierung." Bei Konflikten gehe es in erster Linie um Deeskalation. "Unmittelbarer Zwang ist eigentlich immer das letzte Mittel, das man anwenden sollte."