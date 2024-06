Die Ladies Open ist die Neuauflage des Tennisturniers WTA Berlin. Das Frauen-Tennisturnier der Women’s Tennis Association gehörte bis 2008 fest in den Kalender der WTA-Tour, galt gerade in den 80er und 90er Jahren als besonders ruhmreich und lockte regelmäßig die Welt-Elite in die deutsche Hauptstadt. Auch Golden-Slam-Gewinnerin Steffi Graf war damals regelmäßig dabei und holte neun Mal den Titel.

Tatsächlich hat die Ladies Open im eng getakten Tenniskalender schnell wieder an Bedeutung gewonnen. Und das dürfte vor allem am Zeitpunkt liegen: "Unser Turnier findet zwei Wochen vor Wimbledon statt und die Spielerinnen können sich bei uns perfekt auf das größte Tennisevent des Jahres vorbereiten", erklärte Weindorfer.

Die Wimbledon Championships sind das dritte und wohl prestigeträchtigste der vier Grand-Slam-Turniere. Bevor es am 1. Juli in London losgeht, gibt es das Turnier in Berlin vom 15. bis 23. Juni - also perfekt, um sich einzuspielen. Und ein bisschen was zu verdienen, gibt es natürlich auch: Das Gesamtpreisgeld beim Ladies Open liegt bei 922.573 US-Dollar.