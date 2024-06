Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 16.06.2024 | 08:42 Uhr

Es ist frappierend, wie ähnlich sich doch die verkehrs- und letztlich auch stadtpolitischen Vorstellungen der beiden ehemals verfeindeten Systemen waren - in den 1950er, 60er und 70er Jahren glichen sie sich oft wie ein Ei dem anderen: Da, wo eine Linie auf der Landkarte ist, müsse diese unweigerlich fortgesetzt werden, da, wo sich Linien ggf. nahekommen, müssten diese auch verbunden werden, dann Lückenschluss genannt.



Meines Erachtens wurde erst ab den 1980er Jahren in Bundesdeutschland über diese rein kindlich-naiven Vorstellungen des Striche-Verbindens hinausgekommen und es wurden Fragen gestellt nach dem Sinn und Zweck des Ganzen, v. a. auch, was Alternativen dazu angeht.



Selbstredend ist es so, dass neue Straßenverbindungen wieder zu neuen Zielen per Kfz. führen: Wo zuvor im Nahbereich eingekauft wurde, ist es dann der Bereich 10 km und weiter, genau deshalb laufen diese Verbindungen dann auch wieder voll und ein neuer Kreislauf beginnt. Hase und Igel.