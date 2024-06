In Berlin-Moabit ist am Samstagabend ein Mann durch mindestens einen Schuss verletzt worden. Es handele sich um Verletzungen an einem Arm und einem Bein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem rbb. Das lasse aber keine Rückschlüsse darauf zu, wie viele Schüsse abgegeben worden seien.



Über den Vorfall hatte zunächst die "B.Z." berichtet. Den Polizeiangaben zufolge wurde das 23-jährige Opfer ins Krankenhaus gebracht, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.



Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Spekulationen, wonach es einen Zusammenhang mit dem EM-Fußballspiel zwischen Italien und Albanien gibt, das am Abend stattgefunden hat, wies der Sprecher zurück. Dazu gebe es keine Anhaltspunkte.