Millarden Nutzer sind davon betroffen. Mit einer Abmahnung gegen den Facebook-Konzern Meta will nun die Verbraucherzentrale NRW verhindern, dass der Konzern Inhalte seiner Anwender ohne explizite Zustimmung zum Training seiner KI-Modelle verwendet. Die europäische Konzerntochter Meta Platforms Ireland Ltd. wurde von den Verbraucherschützern zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert.

Konkret heißt es in den Datenschutzbestimmungen, zum Training von künstlicher Intelligenz würden alle Informationen genutzt, die über die Produkte und Dienste von Meta geteilt werden. "Das können beispielsweise Beiträge, Fotos oder Bildunterschriften sein", so der Konzern. Privatnachrichten zwischen Freunden und Familie würden allerdings nicht analysiert.

Meta vertritt die Auffassung, dass sein Vorgehen nicht gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstößt. In der Mail an die Nutzer heißt es: "Um dir diese Nutzungserlebnisse anbieten zu können, berufen wir uns zukünftig auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses, wenn wir deine Informationen verwenden, um KI bei Meta weiterzuentwickeln und zu verbessern."

Auf rbb-Anfrage verweisen die Berliner und Brandenburger Datenschutzbeauftragten an ihren Hamburgischen Kollegen Thomas Fuchs, der in Deutschland für die Aufsicht von Facebook zuständig ist. Er teilt mit, dass ihn in den vergangenen Tagen mehrere Anfragen und Beschwerden erreicht hätten. Er rät Nutzer, bis zum 26. Juni von ihrem Recht auf widerspruch Gebrauch zu machen. "Nutzer sollten sich dabei darüber bewusst sein, dass, wenn ein Large Language Modell [eine Form von KI-Modell, Anm. d. Red.] erst einmal mit personenbezogenen Daten trainiert wurde, dies nicht einfach rückgängig gemacht werden kann", heißt es in der Pressemitteilung von Fuchs.

Der Konzern hat nach der Abmahnung durch die Verbraucherzentrale NRW bis zum 19. Juni 2024 Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Sollte Meta die Frist ungenutzt verstreichen lassen, steht den Verbraucherschützern der Klageweg offen. Bereits in der vorigen Woche hat die Datenschutzorganisation NOYB (für: Not your business, dt.: Geht dich nichts an) Beschwerden in elf europäischen Ländern eingereicht. Sie fordert die Behörden auf, ein Dringlichkeitsverfahren einzuleiten, um Metas Regelung zum KI-Training zu stoppen.

Die Verbraucherzentrale bietet auf ihrer Seite eine Anleitung zum Widerspruch gegen das KI-Training mit eigenen Daten an.