Ibex Berlin Freitag, 14.06.2024 | 18:35 Uhr

Grundsätzlich bin ich für Verkehrsberuhigung, diese wäre auch einfach umzusetzen. Zur Zeit bin ich in Spanien im Urlaub und dort gibt es vor jedem Ortseingangsschild Bodenwellen, in der Ortschaft Schwellen und Zebrastreifen die auf einem erhöhten Podest verlaufen, wenn der erste Raser, nach der Einführung von solchen Maßnahmen mit 180 km/h über den Kudamm rast und irgendwo im ersten Stock landet, spricht sich das in der Szene schnell Rum. Und bitte, nicht nur am Kudamm solche Maßnahmen!