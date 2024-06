Unbekannte haben in Berlin-Pankow einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhren in der Nacht drei Männer mit einem Auto zur Rückseite eines Einkaufszentrums an der Neumannstraße.

Dort hätten sie mit dem Wagen die Zugangstüren zum Zentrum durchbrochen. Anschließend seien sie zu einer Bankfiliale gelaufen und hätten dort den Geldautomaten gesprengt. Dabei sei die Schaufensterfront erheblich beschädigt worden.

Laut Polizei flüchteten die Männer ohne Beute. Zuvor hätten sie aber noch das Tatfahrzeug in Brand gesetzt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Nun ermittelt das Landeskriminalamt wegen des besonders schweren Einbruches, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie der Brandstiftung.