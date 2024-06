Angela SPANDAU! Samstag, 15.06.2024 | 12:20 Uhr

Find ich total ok. Wenn in der Verwaltung nicht an Wohenenden gearbeitet wird, dann IST es eben so, ich mein, anderswo wird auch nur 5 oder gar 4 Tage gearbeitet (in Zeiten, wo allenthalben um MA gerungen werden musss...) ** Super, dass wieder terminfreie Zeiten kommen werden. Hoffentlich werden dann auch derzeit geschlossene Standorte wieder geöffnet (In Spandau bei uns gabs früher z.B. in Kladow und im FAlkenhagener Feld jeweils ein BA. ...)!!!!