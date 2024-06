Die Schließung seiner Geschäfte hatte der Händler bereits im März angekündigt. Wie die Gravis-Mutter Freenet dem rbb damals bestätigte, sind insgesamt 38 Filialen in Deutschland betroffen, davon drei in Berlin. Demnach sind in der Hauptstadt 170 Mitarbeitende in den drei Stores inklusive des Firmensitzes am Ernst-Reuter-Platz von der Abwicklung betroffen - insgesamt sind es bis zu 400 Mitarbeiter.