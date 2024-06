Die neue Brandenburger Integrationsbeauftragte, Diana Gonzalez Olivo, sieht das geplante Ausreisezentrum für Geflüchtete auf der Oder-Insel bei Küstrin-Kietz kritisch. Es gehe in der gesellschaftlichen Debatte um immer mehr Einschränkungen für Flüchtlinge und mehr Kontrollinstrumente, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Mir wäre es wichtig, darauf zu schauen, was haben wir alles in den letzten Jahren bei der Integration geschafft und wie können wir dran bleiben. Ein Ausreisezentrum ist nicht gerade das, was wir brauchen."

Gonzalez Olivo macht sich an diesem Freitag zusammen mit Mitgliedern des Landesintegrationsbeirates selber ein Bild von der Oder-Insel.