Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen verletzt worden.



Nach Angaben der Polizei vom Sonntagmorgen war das Feuer im ersten Stock eines Mietshauses in der Goebelstraße ausgebrochen. Der Bewohner der Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Mieter aus der darüberliegenden Wohnung hat sich mit einem Sprung in ein Rettungstuch der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Auch er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.



Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, ein Brandkommissariat ermittelt.