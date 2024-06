Besucher des Berliner Mauerparks haben jetzt wieder mehr Platz. Nach einer monatelangen Sanierung ist das knapp 20.000 Quadratmeter große zentrale Rasenplateau am Freitag freigegeben worden, wie das landeseigene Unternehmen Grün Berlin mitteilte.

Die Rasenfläche sei in den letzten sieben Monaten komplett überholt worden und verfüge nun über eine unterirdische Bewässerungsanlage, die den Rasen nur dann bewässere, wenn es notwendig sei. Zudem wurden laut Grün Berlin an den Rändern Wildkräuterwiesen angelegt und der Spielplatz am nördlichen Ende erneuert.