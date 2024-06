Brand in Hochhaus in Cottbuser Innenstadt - eine tote Person

Bei einem Brand in der Cottbuser Innenstadt haben Einsatzkräfte eine Person tot geborgen. Seit Freitagmittag sind rund 100 Feuerwehrleute mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert, zwei Einsatzkräfte sind verletzt.

Bei einem Feuerwehreinsatz in der Cottbuser Innenstadt am Freitag ist in der Brandwohnung eine Person leblos aufgefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz rbb24 mit. Ob es sich dabei um die vermisste Mieterin der Wohnung handelt, sei aber noch unklar. Zunächst hatte es geheißen, bei der toten Person handele es sich um eine Frau.

Weitere Anwohner des Hauses wurden demnach von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und werden dort aktuell vom Rettungsdienst betreut. Zwei Einsatzkräftze wurden dem Sprecher zufolge verletzt.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich seit Freitagmittag im Großeinsatz. Im sechsten Stock eines Wohnhauses in der Karl-Marx-Straße ist der Brand laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden. Mehr als 20 Feuerwehrfahrzeuge sind demnach im Einsatz, alle Kräfte der Cottbuser Feuerwehr seien eingebunden, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz rbb24.