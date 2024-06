Die Gewerkschaft Verdi wird in der kommenden Woche wieder zu Streiks in den kommunalen Kitas in Berlin aufrufen. Der Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg teilte dem rbb am Freitag auf Anfrage mit, dass kommende Woche mit weiteren Aktionen zu rechnen sei.

Vorher hatte mindestens eine städtische Kita in Berlin die Eltern darüber informiert, dass es Hinweise gebe, wonach "in der kommenden Woche durchgängig gestreikt werden soll". Das dementierte der Verdi-Sprecher Kalle Kunkel aber deutlich.

Er betonte, man werde weitere Streiks rechtzeitig ankündigen, damit sich die Eltern darauf vorbereiten könnten. Für sie seien die Aktionen natürlich eine Belastung, man erlebe aber in den Gesprächen große Solidarität.