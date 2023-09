3.290 Menschen sind in Brandenburg als untergebrachte wohnungslose Menschen erfasst. Und die Zahl der Betroffenen scheint deutlich zu steigen. Viola Jacoby, Vorsitzende der LIGA in Brandenburg, einem Zusammenschluss von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, kennt die sozialen Brennpunkte im Land und diese Zahlen machen ihr Sorgen. Auch weil sie weiß, dass es eine große Dunkelziffer gibt. "Wir gehen davon aus", so Jacoby, "dass die prekäre Situation vieler, viel, viel größer ist."

Auch wenn 2023 Flüchtlinge aus der Ukraine mit 130.000 Menschen rund ein Drittel der Wohnungslosen ausmachen, ist der Anstieg enorm. Damit wächst ein Ziel der Bundesregierung zur Mammutaufgabe an. Sie will mit einem "Nationalen Aktionsplan Wohnungslosigkeit" die Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 überwinden. So hart die Zahlen auch sind, dadurch dass sie erstmals erfasst wurden, lässt sich die Dimension der Aufgabe überhaupt erst ermessen.

Das Problem ist, dass es erst seit kurzem Zahlen gibt zur Wohnungslosigkeit, die sich vergleichen lassen. So hat sich auf Bundesebene die Ampelkoalition erstmals dran gemacht, wohnungslose Menschen zu erfassen. Ende Januar 2022 wurden bundesweit 178.000 Menschen registriert, die zwar wohnungslos, aber untergebracht waren. Entweder wohnten diese Menschen in Notunterkünften oder bei Verwandten oder Freunden. Obdachlose Menschen sind in diesen Zahlen noch nicht erfasst. Ein Jahr später schon hat sich diese Zahl mit 372.000 mehr als verdoppelt.

Die genaue Zahl kennt man nicht, aber im vergangegen Jahr wurden ofiziell 2000 Obdachlose in Berlin gezählt. Hinzu kommen rund 55.000 Wohnungslose. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen. "Gangway" ist ein Verein für Straßensozialarbeit in Berlin. Juri Schaffranek ist dort Leiter des Teams für Obdachlosenarbeit und mit ihm wollen wir darüber sprechen.

So ist laut Jacoby die Gefahr, von Wohnungsnot bedroht zu werden oder in sie abzurutschen, deutlich gestiegen. "Es trifft immer mehr die sogenannten mittelständigen Familien", erklärt Jacoby, "bei denen nur ein kleines Segment wegfallen muss – Arbeitslosigkeit, Krankheit – und schon ist man nicht mehr in der Lage, die erhöhten Mieten zu zahlen oder auch die Kredite für das Eigenheim." Ein Grund für den Anstieg dieser existenziellen Gefahr, wohnungslos zu werden, sind die gestiegenen Miet- und Energiepreise. Selbst Lohnsteigerungen von bis zu sieben Prozent könnten dies nicht ausgleichen.

Geld dafür gibt es eigentlich. 14,5 Milliarden Euro stellt der Bund den Ländern in den Jahren 2022 bis 2026 für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Ein Rekord laut Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Grüne). Für die Verhinderung von Obdach- und Wohnungslosigkeit selbst aber, so Nonnemacher, seien die Kommunen zuständig. Und die haben zumindest teilweise immer mehr nicht nur Wohnungslose, sondern auch Obdachlose zu betreuen.

"In Fürstenwalde steigt die Obdachlosigkeit seit mindestens zwei, drei Jahren", sagt Thomas Thieme vom Caritas-Verband. In ihrem sozialen Zentrum, der sogenannten "Haltestelle", versucht der Verband Menschen in Not zu beraten und zu verhindern, dass Wohnungslosigkeit überhaupt erst entsteht. Doch seit der Corona-Pandemie hat sich laut Thieme deren Zahl in Fürstenwalde mehr als vervierfacht. "Wir haben vor der Pandemie im halben Jahr so fünf, sechs Obdachlosenpräventionen gehabt", bilanziert Thieme. "Die haben wir jetzt teilweise im Monat oder manchmal schon in der Woche. Also, wir hatten eine Woche mit neun Präventionen."

Gerade in Fürstenwalde habe sich zudem der Wohnungsmarkt in den vergangenen zwei Jahren völlig verändert, so Thieme. "Bis vor drei oder vier Jahren ungefähr wurden ja noch Wohnungen zurückgebaut", sagt Thieme. "Die wurden abgerissen, weil man meinte, nicht mehr so viele Wohnungen zu benötigen. Das hat sich jetzt komplett umgekehrt." Der Grund ist die Ansiedlung von Tesla in Grünheide. Zehntausend Menschen würden dadurch in die Region kommen und eine Wohnung suchen. Dieser Druck auf dem Wohnungsmarkt paust sich umgehend nach unten durch.

So wird auch Obdachlosigkeit in Fürstenwalde zunehmend zum Dauerproblem, sagt Thieme. "Wir haben die Situation, dass die Obdachlosennotunterkunft gefüllt ist und es auch dort keinen Abfluss mehr gibt, weil die Menschen eben keine Wohnung mehr bekommen. Und insofern wird es eben immer schwieriger, Menschen, die neu in die Obdachlosigkeit kommen, unterzubringen."