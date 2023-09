Bislang deutlich weniger Waldbrände in Brandenburg als in Vorjahren

In Brandenburger Wäldern hat es in diesem Jahr deutlich weniger gebrannt als in den Vorjahren. Die Zahl der Waldbrände ist am Donnerstag durch ein Feuer bei Finsterwalde (Elbe-Elster) auf 236 gestiegen. Im ganzen vergangenen Jahr waren es 523, wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel sagte.