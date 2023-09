Chris Donnerstag, 28.09.2023 | 11:51 Uhr

Es ist in meinen Augen ein Sakrileg, das Symbol für Frieden und Freiheit in dieser Art anzugreifen. Schlimmer noch, die geringen bis gar nicht zu erwartenden Strafen in Deutschland. Wenn das am Arc de Triomphe oder am Ground Zero oder ähnlichem passieren würde, ist gar nicht auszudenken was das alleine an öffentlicher Empörung nach sich zieht. Aber „wir“ finden ja Nationalstolz „zum kotzen“

Armes Deutschland